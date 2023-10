Musa Lago di Como, estate oltre le aspettative

“Il Lago di Como è ormai diventato un brand e non siamo più soggetti alla stagionalità”. Matteo Corridori e Robert Moretti, executive director e chef di Musa Lago di Como, commentano con queste parole una stagione che si chiude all’insegna del successo, con importanti strascichi anche nei mesi di spalla.

“Nel periodo estivo – continuano – abbiamo registrato il 97% dell’occupancy, con un average daily rate di 1000 euro. A ottobre, poi, abbiamo aggiunto il 70% della previsione di fatturato per il 2023, dopo soltanto poco più di un anno dall’apertura”.



Musa Lago di Como, il brand che comprende un luxury boutique hotel 5 stelle, un fine dining restaurant, un cocktail bar e una villa privata, ha inoltre raggiunto rating Google soddisfacenti, con un cinque stelle per Villa Musa.



Staff fidelizzato

Un’altra percentuale per cui si distingue Musa è la staff redemption al 90%: al momento lo staff si compone di 45 persone in quanto gli executive director si sono assicurati di avere un numero di risorse maggiore rispetto al normale per garantire un ambiente di lavoro sereno e turni di 8 ore, con il risultato di una quasi assenza di turnover.