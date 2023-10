Ikea entra nel mondo della small accomodation con Ikea for Business

Si stringono i rapporti tra mondo dell’hospitality e Ikea for Business, la divisione della multinazionale svedese che si occupa non solo di pianificazione e arredo degli ambienti domestici e lavorativi, ma anche delle strutture che desiderino progettare, arredare e rinnovare gli spazi.

'All under one roof'

“In particolare – spiega a Italia Oggi Grazia Formisano, responsabile Italia di Ikea for Business – ci rivolgiamo alla small accomodation: b&b, agriturismi, piccoli alberghi e residence per le vacanze”. Con una proposta ‘all under one roof: tutto sotto lo stesso tetto’: “I clienti - aggiunge Formisano - ci scelgono non solo per progetti di mobili e arredi, ma anche per piatti e bicchieri, prodotti tessili e altri accessori per la tavola e la casa: un vantaggio rispetto alla concorrenza”.



Il cliente business può che effettuare ordini e richieste di acquisto direttamente via e-mail. Inoltre può contare su un programma loyalty (Ikea Business Network) che offre vantaggi quali la possibilità della fattura in cassa in negozio o scaricandola dal sito quando si effettua un acquisto online, convenzioni e newsletter.