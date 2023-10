Confindustria Alberghi: “Bene il Governo sugli affitti brevi, stretta necessaria”

“Il Governo sta andando nella giusta direzione”. Questa la posizione Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, sulla rotta intrapresa dall’Esecutivo sugli affitti brevi.

Secondo l’associazione, il comparto “ha assunto caratteristiche da far west e per questo non è più possibile continuare a operare in assenza di regole”.



Colaiacovo plaude all’aumento della cedolare secca previsto dalla legge di Bilancio, affermando che “di fatto l’intervento riconosce la trasformazione di questo fenomeno che è passato da una integrazione occasionale del reddito familiare ad un’attività ‘a tempo pieno’”. E allo sostiene la stretta messa a punto dal Ministero del Turismo: “Il ministro Santanchè sta lavorando in modo molto attento su questo tema”.



“Nessuna demonizzazione - aggiunge Colaiacovo -, ma un sistema di regole che offre trasparenza e garanzie ai clienti. Una soluzione indispensabile che metterà a disposizione di sindaci e amministrazioni locali elementi necessari alla miglior gestione dei territori”.