Small Luxury Hotels of the World: in Italia ricavi a +65%

Small Luxury Hotels of the World si prepara a chiudere un 2023 positivo sul fronte delle prenotazioni ricevute sia a livello globale, sia dagli hotel affiliati che si trovano in Italia.

A livello globale, la collezione conta oltre 540 hotel di lusso indipendenti in tutto il mondo. Con le tre nuove aperture del 2023, La Roqqa a Porto Ercole, Cape of Senses a Torri del Benaco e Furore nella Costiera Amalfitana, la collezione arriva a contare 77 strutture in Italia, facendo di Small Luxury Hotels of the World uno dei brand con uno dei portafogli più caratteristici e diversificati sia a livello di location che di esperienze proposte.



Richard Hyde, chief operating office di Small Luxury Hotels of the World, ha commentato: “Un profondo affetto ci lega all'Italia, che è anche la destinazione di punta di Small Luxury Hotels of the World fin dal suo lancio nel 1990. Quest'anno le prenotazioni nella Penisola sono andate ben oltre le nostre previsioni, registrando un aumento del 65% dei ricavi su base annua (se confrontati con lo stesso periodo allo scorso anno). I nostri ospiti continuano ad essere affascinati dal patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia grazie, anche, alla vasta scelta di eleganti dimore storiche presenti nel nostro portafoglio".