Il brand art'otel sbarca in Croazia, nel 2024 sarà la volta di Roma

Arena Hospitality Group sviluppa in Europa il brand di lusso art’otel. In attesa della struttura di Londra e di quella di Roma, prevista per il 2024, nelle prossime settimane aprirà in Croazia la prima struttura con questo brand particolare, che è legato alla presenza del lavoro di un artista.

Nel caso del nuovo art’otel Zagreb è stato scelto Boris Bućan la cui arte, sviluppata tra Zagabria e Lubiana negli anni ‘70, è un esempio di contaminazione fra pittura e tecnologie come la fotografia, la fotocopia, film e video e graphic design. L’hotel ha assorbito le ispirazioni del lavoro di Bućan e le ha trasferite nelle sue atmosfere estetiche, trasformando gli spazi in una galleria d’arte.



Camere e servizi

Situato nel cuore della capitale croata, l’albergo dispone di 110 camere, un rooftop bar che sarà inaugurato il prossimo anno, il destination restaurant e bar Yezi, quattro sale meeting, una spa e una piscina indoor.



Si trova all’interno del palazzo dedicato alla liturgia ebraica, the Jewish Liturgical Municipality, costruito nel 1928 dallo studio di architettura Freudenreich & Deutsch, che rappresenta una delle più belle testimonianze architettoniche Art Decò della città. Il concept artistico dell’hotel, disegnato dallo studio d’interni Design Studio – Digital Space, è caratterizzato dallo stile di Bućan.