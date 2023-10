Un investimento di 30 milioni di euro e due anni di lavori. Prende corpo il progetto di riqualificazione dell’ex Hotel San Gottardo di Como, che rinascerà sotto le insegne di Radisson Collection dopo l’acquisto dell’asset da parte di una famiglia comasca che l’ha affidato alla progettazione di Elisabetta Cavalieri

Il piano, spiega Il Sole 24 Ore, prevede la creazione di 72 camere, un piano terra in connessione con le piazze pubbliche, un bistrot, un lounge bar, una reception, una spa e un’area gym. In copertura, con vista sul lago, è previsto un ristorante gourmet.



"Restituiremo l'asset alla città"

Il recupero dell ex San Gottardo ricorda l’operazione fatta a Milano rigenerando il palazzo del Touring Club, “un immobile d’epoca - spiega Mauro Vinci, vice president business development Italy di Radisson Hotel Group -, con il fascino di una struttura che è espressione dell’organizzazione turistica, dentro il quale si respira l’idea del viaggio. A Como – aggiunge – restituiremo alla città quello che è stato un albergo di riferimento”.



L’obiettivo è arrivare ad avere un’offerta di dieci strutture italiane nel giro di cinque anni.

“Oggi - spiega Vinci - quelle operative sono sei, da Milano a Roma, passando per Cortina e Firenze, a cui si aggiungerà presto quella di Como. Le prossime le stiamo finalizzando a Napoli e nelle isole”. La prima apertura, in ordine di tempo, sarà una seconda struttura a Roma, in via delle Botteghe Oscure, dopo Palazzo Montemartini, davanti alla stazione Termini.