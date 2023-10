Il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita entra in Rocco Forte Hotels. Dopo mesi di trattative e due diligence, la vendita del 49% della catena sarebbe vicina alla firma per una valutazione di 1,5 miliardi di euro, debiti compresi.

Come riporta La Repubblica, il gruppo fondato nel 1996 da sir Rocco Forte e da sua sorella Olga Polizzi, che in Italia si avvale della consulenza di Rothschild, gestisce alberghi e resort di super lusso e ha in programma nuove aperture come quella del The Carlton Hotel di Milano in via Manzoni.

Il fondatore sir Rocco Forte dovrebbe mantenere la maggioranza assoluta del capitale, mentre Cdp (23% del capitale) e un ramo della famiglia Forte (26%) cederanno le loro quote.



Il gruppo Rocco Forte consta di 14 hotel e 20 ville, per un totale di oltre 1.500 camere, cui si aggiungono 42 bar e ristoranti stellati. La società, che non ha commentato l’operazione, ha chiuso il suo esercizio fiscale che termina con l’estate 2022 con un fatturato di circa 330 milioni di euro. E le stime per l’esercizio 2023, che si è appena chiuso, sono di una crescita significativa.



Il fondo sovrano saudita ha già fatto importanti investimenti nel lusso, rilevando quote di minoranza al fianco delle famiglie dei fondatori.