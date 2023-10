Parte il recruiting Hilton: oltre 300 posizioni aperte in Italia

Sono più di 300 le posizioni aperte in Italia nel percorso di recruiting per il 2024 di Hilton. Le selezioni riguarderanno posizioni operative, apprendistati e stage in cucina, ristorazione, manutenzione e housekeeping.

“Hilton si è impegnata nel costruire una cultura che sostenga i team member in ogni fase del loro percorso personale e professionale – sottolinea Fausto Ciarcia, human resources director Italy Hilton -, creando un’esperienza lavorativa aspirazionale attraverso l’inclusione, il benessere, la crescita e l’ambizione. Per questo ci impegniamo a offrire condizioni di lavoro vantaggiose, benefit competitivi, riconoscimenti importanti e un costante sostegno per lo sviluppo personale e professionale dei team member”.



Gli interessati possono candidarsi al link https://jobs.hilton.com/emea/it