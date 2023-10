Garibaldi Hotels, fatturato a +25%

di Elisabetta Canoro

Positivo il bilancio della stagione estiva di Garibaldi Hotels, che festeggia i primi 10 anni di attività con un fatturato in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+21% rispetto al 2019).

La strategia di destagionalizzazione e l’incremento degli stranieri hanno determinato una crescita costante del gruppo pugliese, che oggi conta 11 strutture tra Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Umbria, Trentino. Investimenti in servizi e infrastrutture sono stati la strategia per allungare la stagione, con l’obiettivo futuro di arrivare all’apertura annuale delle strutture.



A spiegarlo Fabrizio Prete (nella foto), direttore generale, che ha aggiunto: “Stiamo spingendo sempre più sulle esperienze, enogastronomiche, naturalistiche e culturali, in sinergia con partner territoriali”. Inoltre, accordi con adv e operatori di incoming hanno alzato la presenza degli stranieri, che oggi sono circa il 55% del totale di presenze contro il 45% circa di italiani.