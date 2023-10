Una ricetta per il futuro dell’ospitalità di lusso. È stata questa la sfida che ha impegnato quattro imprenditrici italiane a confrontarsi fra loro alla ricerca di un ‘modello italiano’ che sia in grado di rispondere alle nuove esigenze del cliente lusso. Un modello che fa dell’unicità, della passione, del rispetto per la bellezza dei luoghi e di tanto impegno le leve fondanti sulle quali si costruisce quello che si è chiamato ‘luogo magico’.

Che non è solo una location di fascino, ma è un luogo dove si realizzano i desideri dei viaggiatori e per questo può rispondere in maniera quasi perfetta alle esigenze del turista luxury.



In un talk moderato da Cristina Peroglio, giornalista di TTG Italia, Marie Christine Born, imprenditrice e proprietaria dell’hotel Villa Paola di Tropea e di Capovaticano Resort Thalasso Spa, Mariadele Casillo, proprietaria di Vis Urban Suites & Spa a Bari, Alessandra De Flammineis, managing partner di Giardini del Fuenti in Costiera Amalfitana e Lucia Pascarelli, proprietaria della dimora di charme Donna Coraly a Siracusa hanno raccontato il lavoro che le ha portate a costruire, negli anni, luoghi magici... (continua sulla digital editon di TTG Magazine)