Dal primo gennaio 2024, potrebbe salire dal 21 al 26% la cedolare secca per gli affitti brevi. La misura sarebbe contenuta nella legge di Bilancio.



Secondo quanto riporta ilsole24ore.com, infatti, l’indice della manovra esaminata il 16 ottobre in Consiglio dei Ministri contiene un articolo per la ‘modifica della disciplina fiscale sulle locazioni brevi’, che al suo interno potrebbe includere anche l’aumento dell’imposta.

L’incremento della cedolare dovrebbe valere anche se si affitta per un solo giorno.