Hm Hotels, new entry in arrivo in Repubblica Dominicana

Hm Hotels si espande in Repubblica Dominicana. Il player per l'inverno 2023/2024 sale infatti a 5 strutture sulla destinazione, per un totale di quasi 1.000 camere. A Hm Bavaro Beach, Whala!Bavaro, Whala!Bocachica e Whala!Puntacana si aggiunge infatti HM Alma de Bahayibe, come i precedenti di categoria 4 stelle.

Ma le new entry per l'anno potrebbero non finire qui. “Presto ci saranno ulteriori novità che riguarderanno la Spagna - precisa il direttore commerciale Italia Hm Hotels Ramon Parisi in una nota - dove siamo presenti già con 14 alberghi.”



Intanto, la catena continua l'attività di ricerca di una struttura per debuttare in Italia. “L'obiettivo - precisa ancora Parisi - è trovare una location che incornici al meglio la filosofia e l'eccellenza della nostra compagnia”.