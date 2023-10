Hilton, il debutto italiano del brand LXR Hotels: sarà il Grand Hotel Gardone

Sarà Hilton a mettere le sue insegne sul Grand Hotel Gardone Lago di Garda, che riaprirà come una struttura LXR Hotels & Resorts, segnando il debutto italiano di questo brand upper level della galassia Hilton.

Una mossa che fa seguito all'accordo di franchising con il rumeno Pavăl Holding e il gruppo lituano Apex Alliance, che ne detengono la proprietà. La struttura, che sarà gestita da Apex Alliance Hotel Management, riaprirà nel 2026 dopo un articolato piano multimilionario di ristrutturazione, che interverrà sugli interni preservandone la maestosa facciata.



"Una nuova straordinaria proposta"

"Gli LXR Hotels & Resorts – sottolinea Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Emea di Hilton - si trovano in prestigiose destinazioni internazionali, da Londra a Kyoto, e il Lago di Garda sarà un ingresso molto gradito nel nostro portfolio. Con un paesaggio naturale eccezionale, un clima temperato, una storia importante e un ricco scenario gastronomico locale, il Grand Hotel Gardone Lago di Garda sarà una nuova straordinaria proposta quando accoglierà i suoi ospiti nel 2026”.



Oltre a 160 camere, la struttura proporrà due ristoranti, due bar, un centro benessere con piscine interne ed esterne e strutture per il fitness di ultima generazione. L’hotel disporrà inoltre di 825 mq di spazi per meeting, tra cui una grande ballroom con un'ampia terrazza affacciata sul lago.



“La ristrutturazione e la riqualificazione del Grand Hotel nel prestigioso marchio di lusso LXR - ha commentato Vytautas Drumelis, partner di Apex Alliance - lo trasformerà nel primo flagship hotel a marchio internazionale della regione”.