di Alberto Caspani

La lunga attesa del Sun Siyam Pasikudah è finita. Dopo anni di chiusura al pubblico e profondi interventi di rinnovo, il boutique resort 5 stelle del gruppo maldiviano Sun Siyam Resorts aprirà il 17 novembre sulla costa orientale dello Sri Lanka.

“L’alta stagione potrà contare dunque su sei strutture operative, di cui cinque alle Maldive - spiegano Mohammed Shihab e Claudia Klingbeil (nella foto), rispettivamente group director sales&marketing e director pr&communications Sun Siyam Resorts - con l’obiettivo minimo di raddoppiare il prossimo anno l’attuale 15% di quota mercato degli italiani, pari a circa 15mila pernottamenti nel 2023. Grazie alla varietà tipologica e alla formula ‘affordable luxury’ i nostri resort generano in media un 30% di clienti repeater, in funzione dei quali stiamo già pensando di aprire nel 2026 una settima struttura su tre isole maldiviane congiunte da ponti”.



Se il contributo alle vendite in Italia dipende per il 65% da tour operator e adv, con soggiorni medi di una settimana, varia risulta invece la clientela: più famiglie al Sun Siyam Olhuveli in virtù della gratuità dei figli sino a 15 anni, coppie e honeymooner nell’intimo Sun Siyam Iru Veli, specialisti del diving e degli sport acquatici al Siyam World, amanti del benessere al Sun Siyam Iru Fushi, vincitore a ottobre del Golden Award as Leading All-inclusive resort e dell’International Sustainable Award. A trainare la stagione con celebri chef e guru yoga sarà però il Sun Siyam Vilu Reef, in festa per il suo 25° anniversario.