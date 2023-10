Relais & Châteaux approda a Vienna con il luxury boutique hotel The Amarius

Relais & Châteaux amplia la gamma di strutture europee approdando a Vienna con The Amarius Vienna, che riapre come luxury boutique hotel dopo due anni di ristrutturazione e il cui nome trae ispirazione dalla farfalla monarca Amauris, simbolo di eleganza e leggerezza.

L'edificio che ospita l'hotel - un tempo residenza nobiliare - fu costruito nel 1860 dagli architetti Flattich e Schumann e l’intervento di restyling è stato curato dallo studio di architettura viennese HOPPE + PARTNERS ZT - GMBH e dall'architetto croato Nikola Arambasic dello studio OCD Arhitekti (per i dettagli di interior).



Mix di classico e contemporaneo

Obiettivo del progetto associare il glamour dello stile del XIX secolo all'eleganza contemporanea delle sue nuove suite, del Ristorante Glasswing, del Bar&Bistro Glasswing e nella Amauris Spa.



La struttura dispone di 45 camere e 17 suite, suddivise in diverse tipologie per sposare ogni esigenza e caratterizzate da stucchi, carte da parati realizzate in esclusiva per The Amauris, lini e velluti dai colori decisi. Le due signature Suite, l'Opera Suite – 120 mq in affaccio su Ringstrasse e la State Opera House – e la Loft Suite – 72 mq in affaccio sulla Karlskirche - sono inoltre un punto preferenziale panoramico sui più famosi edifici storici della città.



I servizi

Glasswing, il ristorante gourmet dell'hotel, è stato totalmente ridisegnato negli spazi e oggi vanta anche opere d'arte provenienti dalla collezione personale della famiglia proprietaria della struttura. L'alta qualità e il rispetto delle materie prime stagionali principalmente provenienti da produttori locali sono i must della proposta culinaria dell'Executive Chef Alexandru Simon.



Il Glasswing Bar&Bistro, invece, offre una fusione tra cucina e bar attraverso una selezione di drink e piatti contemporanei.



La nuova Amauris Spa è situata nell'antico chiostro dell'edificio dove si trova, al centro, anche la piscina coperta il cui tetto di vetro apribile lascia filtrare la luce naturale.