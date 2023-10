Meliá investe nell’alto di gamma, new entry a Dubai nel 2025

Meliá Hotels International continua a investire nel segmento luxury rafforzando il portafoglio del brand Gran Meliá, che a oggi include 17 strutture in dieci Paesi del mondo e altre sette in arrivo.

Il nuovo hotel con questo marchio aprirà nel 2025 a Port de La Mer, destinazione esclusiva nella zona di Jumeirah One Beach, una delle più famose di Dubai. L’apertura di Gran Meliá Dubai Jumeirah – primo albergo del brand nell’Emirato – rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo a Dubai dopo l’apertura di Meliá Desert Palm, Meliá Collection nel 2018 e del ME Dubai nel 2020.



La struttura disporrà di 380 camere e suite con vista sull’oceno e sullo skyline della città e offrirà accesso diretto al porto turistico, spazi per eventi fino a 1.000 persone e aree dedicate a benessere e al fitness. L’obiettivo è di proporsi come resort urbano a 360° che assicura tutti i servizi leisure di lusso richiesti dai viaggiatori internazionali ma che, grazie alla sua posizione strategica nelle vicinanze del Dubai International Financial Centre (DIFC), è destinato a imporsi anche come scelta preferenziale per il segmento corporate e Mice. Il progetto architettonico e paesaggistico è firmato MOMA, desertINK & Lagranja.