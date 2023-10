Italianway: “Gli under 40 preferiscono l’extra alberghiero”

Con 4500 alloggi in più di 600 località italiane e oltre 150 property manager, Italianway intende attestarsi come primo operatore italiano sul mercato degli affitti brevi. A TTG Travel Experience Davide Scarantino e Marco Celani, rispettivamente presidente e ad di Italianway, hanno raccontato il loro percorso dal 2014 fino a oggi e presentato Italianway Academy, il primo corso di formazione online per diventare property manager. “Il futuro è del mondo extra alberghiero” ha detto Scarantino. “I numeri dicono che i turisti under 40 preferiscono gli affitti brevi. Le case sono ormai diventate un prodotto finanziari e gli investimenti arrivano da ogni parte del mondo”.

Per Celani “la tecnologia è la chiave per rendere il settore profittevole. Per questo ci siamo dotati di software propri. Il mercato, inoltre dipende dalla capacità degli imprenditori e non dal franchising. Noi scommettiamo su questo e sul buy to rent”.



Scarantino e Celani hanno anche parlato delle opportunità che offre il territorio italiano: “Ci sono alcune zone, soprattutto di montagna, in cui si è all’anno zero ed è il momento giusto per entrare sul mercato”. M. T.