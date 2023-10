CDSHotels investe sull'up level: il Pietrablu entra nella Hotel Collection

Un’altra struttura up level va ad arricchire la Hotel Collection di CDSHotels. È il Pietrablu, lo storico resort del gruppo di Polignano a Mare, che dal 30 marzo 2024 riaprirà come 4 stelle superior, al termine di un attento lavoro di restyling che incomincerà subito dopo la chiusura, a novembre.

“Dopo 14 anni di operatività come all inclusive - ha spiegato a TTG Travel Experience Ada Miraglia (nella foto), direttore commerciale del gruppo alberghiero – su richiesta della nostra clientela abbiamo capito che c’era l’esigenza di un salto di qualità e questa struttura aveva tutte le caratteristiche per farlo”.



Al termine dell’intervento, che riguarderà sia le aree comuni che le camere, la struttura disporrà di 191 camere di cui 23 camere comfort, 122 suite, 41 suite deluxe e 5 deluxe top view con balcone sul mare. “Abbandoneremo la formula all incluisive - continua Miraglia - per quella B&B e mezza pensione”.



Il più grande progetto della Puglia

Altra novità del gruppo riguarda il Riva Marina Resort che, grazie a un investimento di circa 15 milioni di euro, riaprirà il 30 marzo con ben 131 camere in più, diventando la struttura più grande della Puglia. “L’obiettivo è di ampliare l’offerta Mice – continua Miraglia – che ora si declina in sale per circa 900 posti”.



La struttura, che chiuderà nella prima metà di novembre, ha registrato ottime performance nel corso dell’anno, "con una crescita di fatturato del 10% rispetto al 2022 e del 15% rispetto al 2019. Le potenzialità sono però ancora elevate e sono certa che con questo ampliamento, che punta ancor di più sulla qualità dell’offerta, riusciremo ad assorbire una domanda in crescita su questa destinazione”. Prosegue Ada Miraglia.