Gruppo UNA, un anno in volata: ritorno ai numeri del 2019

Un’annata decisamente incoraggiante per Gruppo UNA che in questo 2023 raggiunge i risultati pre-covid e attende, entro fine anno, una piena conferma dei propri obiettivi.

Con un’occupazione media del 78%, saranno superate anche le cifre del 2022 grazie a un consolidamento degli hotel già in portfolio e alla crescita guidata da strutture come Milano Verticale|UNA Esperienze che ha performato oltre ogni aspettativa sia in termini di volume sia di prezzo.



Le prospettive

“A livello di gruppo registriamo un incremento di ricavo medio del 13%”, commenta Fabrizio Gaggio (nella foto), direttore generale di Gruppo UNA. “Contiamo di chiudere il 2023 centrando i nostri target di marginalità e profittabilità”.



Positive le prospettive per il futuro grazie a una serie di progetti già attivi, tra cui un hotel da 21 piani e 176 camere che sorgerà a Milano davanti al Mi.Co. e che dovrebbe essere pronto a metà del 2026.



“Recentemente, abbiamo acquisito il 53° albergo a Siracusa nell’area storica di Ortigia - conclude Gaggio -. Sarà un boutique hotel da 21 camere che aprirà nella collezione UNA Esperienze, operativo dalla primavera 2024”.



Gaia Guarino