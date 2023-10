Nascono i prodotti di cortesia Trussardi per hotel con Groupe GM

Una nuova partnership per Groupe GM, che presenta oggi una collezione di prodotti di cortesia che fonde in modo armonioso lusso, sostenibilità e stile italiano attraverso il marchio Trussardi.

La nuova linea di prodotti di cortesia per hotel Trussardi è una testimonianza di eleganza, attenzione per l'ambiente e design contemporaneo.



Ispirato all'universo del marchio, il design della linea è un insieme di toni neutri dalla grafica minimalista che la rende esclusiva e fuori dal tempo. Una fragranza distintiva infonde alla gamma un seducente profilo olfattivo legnoso, floreale e muschiato. Caratterizzata da luminose note di testa agrumate, note di cuore di iris e gelsomino e note di fondo di legno, cedro e muschio, la linea racchiude l'essenza di un'eleganza ricercata.



Con questa collaborazione, Groupe GM e Trussardi ribadiscono un impegno comune per la responsabilità sociale e la sostenibilità, senza per questo rinunciare al lusso e allo stile. Questa collezione è molto più di una semplice linea di prodotti: è una dichiarazione di valori all'avanguardia e un invito a concedersi l'eleganza italiana in modo consapevole.