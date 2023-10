B&B Hotels firma B&me, il nuovo programma fedeltà internazionale

L’iscrizione è gratuita e i benefici immediati. Prende il via oggi B&me, il nuovo programma fedeltà internazionale di B&B Hotels disponibile su sito web e sull’app. L’iscrizione consente all’utente di ottenere una tariffa fissa di 50 euro a notte per tutte le nuove strutture del gruppo durante i primi tre mesi successivi all’apertura.



Viaggi accessibili a tutti

“In un momento in cui l’inflazione sembra rallentare i ritmi di viaggio, B&me offre una serie di vantaggi volti a porre il viaggiatore nelle condizioni di poter continuare a scoprire nuove destinazioni, garantendo sempre il miglior prezzo - commenta Fabrice Collet, presidente e a.d. di B&B Hotels -. Nel gruppo crediamo fortemente che il viaggio debba essere accessibile a tutti, e questo è lo scopo del programma, con la promessa di garantire condizioni vantaggiose e adatte alle necessità di ogni destinazione”.

B&me dà inoltre accesso a promozioni dedicate e accesso prioritario alle promozioni B&B Hotels. Ma non basta: a ogni nuovo membro è offerta una colazione a buffet gratuita, valida sulla seconda prenotazione effettuata entro i tre mesi Ma non basta: a ogni nuovo membro è offerta una colazione a buffet gratuita, valida sulla seconda prenotazione effettuata entro i tre mesi dalla sottoscrizione al programma, oltre a uno sconto del 10% al B&B Shop.



E poi ancora il late check-out gratuito di domenica fino alle 14, per poter garantire ai viaggiatori una permanenza senza stress.

“B&me – continua Liliana Comitini (nella foto), presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria - rappresenta per noi il commitment e l’attenzione verso i nostri clienti. Siamo felici di poter premiare la fedeltà di tutti i nostri ospiti, business e leisure, con un nuovo programma gratuito ricco di vantaggi esclusivi”.

Nel 2022 B&B Hotels ha aperto 97 hotel e ambisce a mantenere costante il ritmo nel 2023.