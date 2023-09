Colaiacovo, Confindustria Alberghi: “Servono investimenti per obiettivi di sostenibilità”

“Il settore è già da tempo sensibile al tema della sostenibilità, ma per consentire agli alberghi una risposta adeguata alle richieste dell’Organizzazione mondiale del turismo occorre un maggior sostegno da parte delle istituzioni”. Questo l’appello che, in occasione della Giornata mondiale del Turismo lancia la presidente di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo.

In una nota, Colaiacovo sottolinea l’esigenza di investimenti “per ripensare, nel caso degli alberghi, un percorso di crescita in chiave di sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale” in linea con la linea tracciata dall’Unwto.



“Il Pnrr - continua la presindete di Confindustria Alberghi - ha riconosciuto al turismo poco più dell’1% delle risorse complessive. E sul FRI Turismo – misura destinata a riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale da effettuare entro il 2025 – non si conoscono ancora l’elenco dei beneficiari che potranno usufruire dell’agevolazione. Il timore, e sarebbe un grave peccato, è che i tempi si contraggano troppo rendendo impossibile gli interventi di ristrutturazione programmati dalle imprese. La ricorrenza di oggi - conclude - ci dà l’opportunità di sensibilizzare nuovamente il Governo sulla necessità di un rifinanziamento delle risorse del Piano o eventualmente di prevedere nuove analoghe misure per sostenere il percorso del comparto verso la strada della sostenibilità”.