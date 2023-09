di Amina D'Addario

“La stagione è partita in quarta già a marzo con numeri incredibili per tutta la Sicilia che, nonostante tutto e grazie soprattutto alla spinta del turismo internazionale, dovrebbe superare quest’anno il record di presenze regionali”.

Per Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente regionale dell’associazione, il dato è da record nonostante l’incendio all’aeroporto di Catania dello scorso luglio che, ricorda, “ha fermato un trend delle prenotazioni fino ad all’ora fortissimo”.



Un incidente, sottolinea il rappresentante di Federalberghi, “che ci ha impedito di fare di più”, ma che comunque non ha tolto smalto alle prenotazioni di fine estate, straordinariamente vitali: “Complice il clima favorevole con temperature stabilmente sopra i 30 gradi, stiamo vivendo un settembre da record: a Palermo gli alberghi stanno registrando il tutto esaurito e numeri molto positivi si profilano anche per ottobre”.



Ma per favorire le imprese turistiche, secondo Farruggio, anche il calendario scolastico dovrebbe tenere conto delle esigenze di albergatori e operatori turistici: “L’estate continua ed è paradossale che in Sicilia le scuole inizino la prima metà di settembre. È chiaro che se vogliamo puntare sul turismo, bisognerebbe rimodulare il calendario spostandolo in avanti. Tutto l’indotto potrebbe usufruire di almeno due settimane in più”.