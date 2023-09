The World's 50 Best Hotels: Villa Passalacqua è il migliore albergo del mondo

È una struttura italiana a dominare la prima edizione del ‘The World’s 50 Best Hotels’. La classifica è redatta da 50 Best, brand che fa capo alla rivista britannica Restaurant, che da diversi anni stila uno dei ranking più influenti nel campo della ristorazione mondiale: la World’s 50 Best Restaurant. Quest’anno 50 Best ha deciso di stilare la prima lista globale di hotel, assegnando i premi in una serata di gala che si è svolta ieri a Londra.

La corona è stata assegnata a Villa Passalacqua, luxury boutique hotel situato sul Lago di Como. L’indirizzo di lusso italiano precede sul podio il Rosewood Hong Kong e il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River.



Nella top 50 ci sono, però, altri quattro hotel di charme italiani. Figurano all’ottavo, quattordicesimo, ventesimo e ventunesimo posto: si tratta rispettivamente del Four Seasons Firenze, dell’Aman Venice, de Le Sireneuse di Positano e di Borgo Egnazia di Savelletri.