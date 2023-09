BWH Hotels Italia debutta oltreconfine con il Premier di Malta

“Le linee strategiche dello sviluppo leisure di BWH Hotels Italia sono ormai consolidate e grazie a questo nuovo ingresso varcano i confini nazionali”. Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia, commenta così il debutto del gruppo oltreconfine con un hotel di nuova costruzione a Malta: Il Best Western Premier Hotel Malta a Qawra, nella Baia di San Paolo, a Nord-Ovest dell’isola.

La nuova struttura, che verrà aperta nella primavera 2024, è di proprietà di Marine Accommodation Ltd., società che gestisce anche l’Acquario di Malta e il Beach Club Cafè del Mar, e si trova in un’area a forte richiamo turistico, a 16 km da La Valletta e a 20 km dall’aeroporto internazionale. “Malta - sottolinea Digiesi - è una destinazione con una precisa identità e un significativo potenziale per il nostro brand. L’incontro con gli imprenditori ha dato vita da subito a una partnership di grande valore e sono certa sarà reciprocamente positiva”.



Camere e servizi

L’hotel disporrà di 170 camere, due spazi meeting da 30 a 50 persone, un ristorante con buffet breakfast e Table D’Hote Dinner per accogliere 120 ospiti all’interno e fino a 200 negli spazi esterni, una Spa e lo spazio fitness oltre al parcheggio.



“Abbiamo scelto BWH Hotels Italia dopo una brand selection che è durata molti mesi, per il supporto che ci offre grazie agli headquarter italiani e alle solide relazioni con i Paesi in cui il brand è presente nel mondo - affermano Adrian Buttigieg e Salvu Ellul, proprietari della struttura -. Inaugurare il nostro nuovo hotel contestualmente all’affiliazione a un brand globale rappresenta per noi l’opportunità di avviare l’attività nel miglior modo possibile”.



Curato dall’architetto Carlo Scembri e da Bold Design, l’albergo è stato progettato con le più recenti e innovative linee guida della sostenibilità: materiali altamente isolanti, raccolta d’acqua da riutilizzare per l'irrigazione, impianto di desalinizzazione, doppi vetri per la migliore insonorizzazione e illuminazione a led in tutto l’edificio.