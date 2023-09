Fallisce lo storico Grand Hotel di Riccione

Giunge al capolinea la storia del Grand Hotel di Riccione. Il Tribunale di Rimini ha decretato la chiusura per fallimento dell’albergo in stile liberty.

Nato nel 1929, nel suo lungo percorso ha ospitato capi di Stato, reali e nomi prestigiosi della musica e del teatro come Mina e Giorgio Strehler.



La sentenza del Tribunale di Rimini arriva dopo una lunga fase di stop per l’hotel cha fa caspo alla società Marebello. Lo stabile è infatti rimasto chiuso per dieci anni, a causa di difficoltà economiche e di vicissitudini giudiziarie della proprietà, riporta ticinonews.ch.



Il futuro della struttura è ora nelle mani del curatore fallimentare, che dovrà nominare un perito per la valutazione e la messa all’asta dell’immobile.