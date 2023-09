Le sfide dell’hotellerie e del turismo: i temi del vertice Hotrec

Il comitato esecutivo di Hotrec si è riunito ad Atene per discutere le principali priorità per l’industria europea dell’ospitalità e del turismo. Carenza di personale, riflessioni sulla stagione estiva 2023 e sulle transizioni verde e digitale sono stati gli argomenti più urgenti trattati nel corso del meeting che ha riunito i leader del settore di tutta Europa.

I partecipanti hanno sottolineato il ruolo essenziale del comparto nel promuovere un’economia del benessere e il suo potenziale in termini di crescita e creazione di posti di lavoro. Insieme hanno quindi riflettuto sui passi da compiere per aiutare le aziende alberghiere a prosperare.



Ricordando poi le inondazioni, gli incendi e gli altri disastri naturali verificatisi in Europa negli ultimi... (continua a leggere su HotelMag)