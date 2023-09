Sonesta in Repubblica Dominicana: 2 alberghi a Punta Cana entro il 2026

Un'altra new entry in Repubblica Dominicana. Dopo l'annuncio di Four Seasons, che approderà nel 2026 a Samana Bay, arriva ora quello di Sonesta International Hotels Corp, che sta pianificando il suo debutto nella destinazione con due alberghi a Punta Cana: il primo a marchio Royal Sonesta e il secondo a marchio James Hotel.

Le nuove aperture - riporta Travel Weekly - porteranno a cinque le strutture del Gruppo ai Caraibi.



Il debutto dei nuovi indirizzi è fissato tra la fine del 2025 e la prima parte del 2026.