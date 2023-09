‘Trentino per tutti’, nasce il marchio Open per le strutture alberghiere accessibili

Prende il via il progetto “Trentino per tutti”, che punta a rafforzare la destinazione come meta accogliente e inclusiva. Ideato dalla Provincia autonoma di Trento e vincitore di un bando promosso dal ministero per la Disabilità, prevede un ciclo di incontri territoriali.

Tre le aree di intervento: diffusione del Marchio Open, di cui si doteranno le strutture ricettive per migliorare la qualità dell’accoglienza (le prime 100 organizzazioni che otterranno il marchio saranno sostenute economicamente nel percorso di certificazione); nuovi prodotti turistici attraverso un... (continua a leggere su HotelMag)