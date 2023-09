Il Caesars Palace Dubai diventa Banyan Tree Dubai

Niente gioco d'azzardo per il Caesars Palace di Dubai: la struttura non ha mai ottenuto la 'gaming licence' e dunque il gruppo di Las Vegas lascierà l'hotel il prossimo novembre dopo 5 anni. Arriverà al suo posto Accor, che trasformerà il resort in un Banyan Tree.

Come riporta skift.com, dopo il passaggio ci sarà un rebranding graduale. Caesars Entertainment lascierà invece Dubai.



Il Banyan Tree Dubai avrà 179 camere, una spa e cinque punti vendita di food & beverage.



Il progetto fa parte di un piano di espansione di Banyan Tree, che apre la strada a una serie di accordi tra Accor e Dubai Holding, con diversi progetti in cantiere.