L'eccellenza secondo Riu, debutta in Repubblica Dominicana il servizio Elite Club

Riu Hotel & Resorts spinge sull’alto di gamma facendo debuttare anche in Repubblica Dominicana il nuovo servizio Elite Club. Servizio ora disponibile al Riu Palace Macao, riaperto dopo vari mesi di lavori e una ristrutturazione completa.

Per il resort, inaugurato nel 1994 come primo della linea Riu Palace nel continente americano, si tratta in realtà di un secondo refurbishment dopo il primo, avvenuto nel 2012. Il Riu Palace Macao si trova nel Complesso Riu di Punta Cana e condivide con i quattro hotel della catena lo Splash Water World, i Riu Party, il Casinò, anch’esso ristrutturato, e la strada caraibica con i negozi e la discoteca Pacha.



Trattamento esclusivo

Il servizio Elite Club permette agli ospiti del Riu Palace Macao di approfittare di vantaggi mai visti prima in questa località. Oltre alle 34 camere con piscina privata, ce ne sono altre 22 destinate ai clienti che lo scelgono e che hanno inoltre a disposizione un’area lounge con bar riservato, un ristorante esclusivo che propone cene alla carta, una colazione alla carta nel ristorante italiano, che viene appositamente riorganizzato alla mattina, e una spiaggia esclusiva, dotata di un proprio servizio bar con bevande premium.



Le camere, tutte con nuovi interni dai toni beige e verdi e dai particolari in legno naturale, sono in totale 476 in totale.

La ristrutturazione ha riguardato anche il centro wellness, diventato il più grande della catena, e le aree comuni, con spazi più aperti e luminosi, colori tenui e naturali, materiali nobili e abbondanza di piante tropicali nei giardini interni.



Tra le novità l’ampliamento del salone, cui è stato aggiunto un secondo palco esterno per spettacoli e una nuova area Riu Fit.



La ristorazione

Sul fronte delle opzioni di ristorazione, al buffet dedicato alla cucina internazionale si affiancano il ristorante italiano ‘Volare’, un ristorante steakhouse, l’orientale ‘Kabuki’ e uno dedicato alla cucina fusion, il ‘Krystal’. Con la ristrutturazione sono stati aggiunti anche uno Sports Bar, che serve piatti e bevande 24 ore su 24 e un’area pensata per la cucina grill, il ‘Pepe’s Food”, con un Burger Bar nell’area piscina.