Accor raddoppia a Palermo portando l’hospitality di lusso a Mondello

Accor raddoppia a Palermo portando il lusso anche fuori città. La new entry è, infatti, il cinque stelle Mondello Palace Hotel, che il colosso alberghiero – già presente in città con il Mercure - prenderà in gestione dalla Società Italo-Belga.

L’albergo, di fronte all’Antico Stabilimento di Mondello, era punto di riferimento dei big spender degli anni Ottanta, ma è chiuso dal 2020. Ora rinascerà a vita nuova grazie a un’imponente opera di restyling, che lo rivestirà di un look contemporaneo.



La ristrutturazione riguarderà tutte le 200 camere, ma anche gli spazi esterni, con un ampliamento dei servizi come, ad esempio, una seconda piscina in aggiunta a quella già disponibile e aperta anche ai palermitani, non solo ai clienti dell’hotel.



Il progetto, spiega ragusanews.it, punterà molto sul recupero dell’area esterna del giardino, che potrà essere trasformata in una superficie adatta a ospitare i grandi eventi, occupando anche lo spazio dove originariamente c’era il mini golf. Il nuovo Palace di Mondello potrà dunque rientrare nel distretto turistico del lusso sul modello di Taormina e di altri grandi alberghi come Villa Igiea e farà parte del distretto turistico Luxury Sicilian Hospitality.