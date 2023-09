Natura, wellness e servizi di lusso: new entry premum per Romantik in Austria

Cresce la collezione premium di Romantik che, dopo i quattro nuovi hotel in Germania, la struttura di Maiorca e un albergo nei Paesi Bassi, rivolge ora il suo sguardo all’Austria aggiungendo al portafoglio il Romantik Hotel Verwall a Gaschurn/Montfon. “Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento” ha dichiarato il ceo Thomas Edelkamp.



I servizi

Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall si trova nel cuore della valle del Montafon, in Vorarlberg e rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e vacanze sulla neve in inverno.

Un appuntamento clou dell'anno è poi la classica gara di auto d'epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall.

Particolarmente curato l’aspetto della ristorazione, che si avvale delle preparazioni dello chef Kai Horitzky, con piatti ispirati alla cucina tipica del Vorarlberg ma rivisitati in chiave contemporanea. Altro focus è sul wellness, con l’AlpinaVital SPA con area sauna, piscina interna riscaldata e innumerevoli trattamenti benessere.