Oberoi alza l’asticella del lusso: nuovi progetti in India e Gran Bretagna

Il gruppo indiano di resort di lusso Oberoi Hotels and Resorts sta collaborando con la maggiore società privata indiana, Reliance Industries, su tre nuovi sviluppi alberghieri. L’accordo di gestione congiunta riguarda due strutture di nuova costruzione in India e il refurbishment di un hotel già esistente nel Regno Unito.

Servizi superesclusivi a Mumbai

Il primo progetto indiano, come spiega TopHotelNews, è l’Anant Vilas a Mumbai, la prima struttura urbana parte del portafoglio di lusso ‘Vilas’ di Oberoi. Sarà situato nel vivace quartiere degli affari del Bandra Kurla Complex, che sta rapidamente diventando una destinazione ‘mixed use’ dove le strutture per il business coesistono con spazi di ospitalità e aree per lo shopping e l’arte, oltre che con superfici destinate a uso residenziale ed educativo.



L’altra nuova costruzione indiana è un progetto destinato al Gujarat, il cui obiettivo è aumentare il potenziale turistico dello Stato. Ancora non si conosce, però, il nome della struttura, che è in fase di implementazione.



Infine in Gran Bretagna Oberoi assisterà Reliance nel potenziamento dello Stoke Park Country Club, Spa and Hotel a Stoke Poges, nel Buckinghamshire. I piani includono la ristrutturazione completa dell'albergo, del campo da golf annesso e di altri impianti sportivi facenti parte del complesso.



Il portfolio di Oberoi comprende diversi palazzi e altre proprietà storiche che sono state valorizzate preservandone il carattere e lo stile. Nella pipeline indiana ci sono anche una serie di hotel con 250 camere in tutto il Paese: Oberoi Grandikota, Oberoi Horsley Hills e Oberoi Picchukalanka nel centro e Oberoi Tirupati e Oberoi Visakhapatnam a Est.