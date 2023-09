Autograph Collection debutta in Thailandia con il Madi Paidi Bangkok

Autograph Collection Hotels debutta in Thailandia con il suo primo hotel a marchio a Bangkok. Si chiamerà Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection il boutique hotel situato in Thong Lor, Sukhumvit, uno dei quartieri più vivaci della città.

L'hotel si trova a breve distanza dalla stazione dello skytrain BTS di Thong Lor, che permette di raggiungere facilmente l'intera città, compreso il centro commerciale di Sukhumvit. L'aeroporto internazionale di Suvarnabhumi è raggiungibile in 30 minuti di auto, mentre l'aeroporto internazionale di Don Mueang è raggiungibile in 40 minuti.



“La nostra prima proprietà Autograph Collection nel Paese arriva a Bangkok, una città con un ricco passato e un senso dello stile unico, ideale per il marchio - spiega Jennifer Connell, global brand leader di Autograph Collection Hotels e vicepresidente Distinctive Premium brands di Marriott International -. Madi Paidi Bangkok vuole trasportare gli ospiti in un emozionante viaggio nel cuore e nell’anima della città, lasciando loro un’impronta duratura”.



Il concetto di design di Madi Paidi Bangkok si ispira sia al fascino residenziale e rilassante della strada in cui è collocato sia all'atmosfera vivace di Thong Lor. L’esterno rivestito in legno e la linea verdeggiante del tetto si fondono perfettamente con l'ambiente naturale di questo viale alberato. Varcando l'ingresso, gli interni sono influenzati da contrasti: il classico incontra il contemporaneo, l'Est incontra l'Ovest.



Le 56 camere e suite del Madi Paidi Bangkok sono ricche di carattere: i colori delle camere sono ispirati ad alcune delle pietre preziose della Thailandia: topazio, zaffiro e smeraldo e hanno dimensioni ampie, dai 32 ai 56 metri quadrati.



Il legame tra tradizione e modernità si esprime anche all'EKKALUCK, il ristorante dell'hotel, che coinvolge i sensi con la sua cucina unica e creativa. L’hotel mette anche a disposizione una palestra e una piscina sul rooftop.