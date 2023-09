Nuovo gioiello dell’ospitalità upper level nella Capitale: apre Luxe Rome Apartment

Offrire un soggiorno con servizi giornalieri di un cinque stelle in un ambiente di casa. Questo l’obiettivo di Luxe Rome Apartment, la nuova struttura di Andrea Valentini che sorge nel centro storico di Roma, in via Venezia, e si caratterizza per la personalizzazione dei servizi, dallo chef privato a domicilio a esperienze culturali ed enogastronomiche sul territorio, costruite su misura in base alle esigenze degli ospiti.

Clientela internazionale

“La nostra clientela - spiega il proprietario e fondatore di Luxe Rome Apartment, Andrea Valentini - è prevalentemente internazionale e ricerca la tranquillità con servizi personalizzati per vivere la bellezza della Città Eterna in un appartamento dall’interior design curato. È la nostra proposta di ricettività, forti di un’esperienza affermata nel campo dell’accoglienza”.



Fin dall’arrivo gli ospiti vengono accolti in un’area reception a loro disposizione per deposito bagagli o per un early check-in. Un servizio di home concierge supporta i viaggiatori durante tutta la durata del soggiorno, garantendo loro assistenza totale per qualsiasi necessità e manutenzione, oltre a un servizio di pulizia giornaliera dell’appartamento e della biancheria.