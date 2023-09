Hyatt Regency debutta in Croazia con un cinque stelle a Zara

È prevista per il primo trimestre del 2024 l’inaugurazione dell’Hyatt Regency Zadar Maraska, il cinque stelle che segna il debutto del marchio Hyatt Regency in Croazia, a Zara, sulla riviera dei Balcani.

La struttura è stata rilevata dal brand dopo l’accordo firmato con la divisione croata dello sviluppatore Dogus Group, basato in Turchia.

Il nuovo hotel di lusso si trova sul lungomare di Zara, nello storico edificio di Maraska, azienda produttrice di liquore di ciliegie al maraschino: una base ideale per andare alla scoperta della costa dalmata della Croazia, delle sue testimonianze dell’impero romano e dei famosi parchi naturali, come quello imperdibile dei laghi di Plitvice.



Camere e strutture

L’hotel avrà 130 camere e infrastrutture adatte a ospitare eventi come matrimoni, banchetti, mostre e riunioni e inoltre, come spiega TopHotelNews, disporrà di un centro fitness, una spa e una piscina all’aperto.



La struttura, progettata all’inizio del XX secolo dall’architetto italo-sloveno Boris Podrecca, è divisa in due parti collegate e circondata da terrazzamenti che uniscono la costruzione al verde circostante. Il design degli interni è stato progettato dagli specialisti di design britannici di De SallesFlint.



Alle spalle dell'hotel è in fase di progettazione un complesso residenziale con circa 200 appartamenti progettato dallo studio 3LHD con sede a Zagabria e che verrà realizzato in fasi successive. Gli appartamenti faranno parte di una ‘mini città’ insieme a ristoranti, bar, negozi e altre strutture.