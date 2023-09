Hotel, tassazione mance e lavoro straordinario: i chiarimenti dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti in tema di tassazione delle mance, percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale per le prestazioni notturne e festive.

La circolare

Nel dettaglio, la circolare 26/E del 29 agosto definisce modalità di tassazione per le somme elargite dai clienti ai dipendenti delle imprese turistiche e di applicazione del trattamento integrativo speciale, esplicitando i requisiti necessari, gli adempimenti dei datori di lavoro e dei dipendenti.



Di seguito è possibile consultare la circolare completa