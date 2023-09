Airbnb sfida gli hotel: una campagna per rilanciare l’home sharing

Airbnb lancia una stoccata al comparto dell’hotellerie tradizionale. La nuova campagna diffusa dal marchio si propone infatti di presentare il soggiorno in una struttura Airbnb come un'opzione migliore rispetto alla sistemazione in hotel.

Come riporta Traveldailynews, la campagna mostra viaggiatori in ambienti isolati, in singole camere d'albergo o nelle piscine di affollati hotel. Questi scenari sono in netto contrasto con le immagini della campagna e i clienti accolti in spazi confortevoli all'interno delle strutture aderenti ad Airbnb.



La campagna è stata sviluppata in collaborazione con lo studio di animazione Buck e ha debuttato negli Stati Uniti e in Canada il 24 agosto. Si espanderà gradualmente in Australia, Messico, Brasile, Corea, Regno Unito e altri mercati europei all'inizio di settembre.

I video appariranno sui canali digitali e social.



Il ceo di Airbnb, Hiroki Asai, ha commentato: “Mentre Airbnb cresceva, prima della pandemia stava perdendo la sua differenziazione. C’erano molte opzioni competitive per i viaggiatori e Airbnb stava perdendo la sua unicità. Pertanto, uscendo dalla pandemia, la decisione è stata quella di concentrarci davvero sul nostro core business e quindi sulla creazione di esperienze e su un prodotto unico”.