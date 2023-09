Federalberghi ha rivolto, al Ministero del Turismo, una richiesta di chiarimenti sui tempi di lavorazione delle pratiche, e di emanazione del provvedimento di concessione degli incentivi.

Il ministero del Turismo, con nota del 30 agosto 2023, ha comunicato che: “In relazione alla misura FriTur, la procedura di valutazione delle domande è ancora in corso, tenuto conto dell’elevato numero di istanze pervenute e della complessità delle operazioni di istruttoria. Si prevede, comunque, di completare l’iter istruttorio in termini compatibili con l’attuazione degli interventi. Per le domande il cui iter istruttorio è già stato completato si sta procedendo alla trasmissione dell’avviso di concessione con l’invio della proposta alle imprese. Le imprese che ricevono tale proposta hanno la facoltà di rimodulare l’intervento qualora la proposta di concessione, dopo la fase di valutazione, abbia riconosciuto un importo di incentivi diverso da quello richiesto dall’impresa. Questa eventualità potrebbe comportare un allungamento dei tempi per la concessione degli incentivi”.



