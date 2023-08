Genova, il palazzo della Borsa diventerà un hotel a 5 stelle

Il fondo 777 Partners, holding americana proprietaria del Genoa calcio, ha messo gli occhi sullo storico palazzo della Borsa di Genova, con l’obiettivo di trasformarlo in hotel di lusso.

La società di Steven Pasko e Josh Wander, che ha sede a Miami, starebbe infatti trattando l’acquisto del palazzo che si affaccia proprio su piazza De Ferrari.

Un'operazione importante per un palazzo di prestigio in una città che si sta scoprendo sempre più turistica e che ha fame di hotel a cinque stelle. Il palazzo è di proprietà della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, un ente fondato nel 1387 e guidato da Fedele Confalonieri.



Come riporta La Repubblica, i vertici del gruppo americano hanno incontrato nelle scorse settimane gli amministratori cittadini soprattutto per comprendere eventuali tempistiche di un cambio di destinazione d'uso del palazzo. 777 Partners ha spesso diversificato i proprio investimenti con un portafoglio che comprende anche compagnie assicurative, una compagnia aerea, la Bonza aviation, attiva da novembre in Australia, oltre ad aver acquistato decine di aerei passeggeri ceduti poi in leasing a varie compagnie low cost nel mondo.

A Genova peraltro 777 Partners vuole costruire il nuovo centro sportivo e tra le prime mosse vi è stata quella di acquistare all'asta per circa 2 milioni di euro l'ex badia di Sant'Andrea degli Erzelli.