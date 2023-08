Comunicazione e guest experience, RoomRaccoon sigla l’integrazione con Akia

È già disponibile per gli albergatori l'integrazione del gestionale RoomRaccoon con Akia, una piattaforma per il guest engagement. Si tratta della prima integrazione bidirezionale disponibile per gli utenti di RoomRaccoon, che sfrutta il potere dei messaggi di testo per migliorare l'esperienza degli ospiti, creando un canale di comunicazione facile e veloce, in quanto i clienti non dovranno né scaricare app, né effettuare il login.

Gli albergatori avranno quindi un’unica piattaforma per gestire tutti i punti di contatto con i propri ospiti. "Grazie a questa integrazione - spiega Steven Reffin, responsabile partnership di RoomRaccoon - lo scambio di messaggi con gli ospiti si sincronizza in tempo reale con i dati di prenotazione di RoomRaccoon, permettendo così un’interazione personalizzata e tempestiva”.



Un vantaggio anche per il personale della struttura, in quanto l’unione tra la comunicazione con gli ospiti e la gestione delle prenotazioni consentirà allo staff di avere “meno attività manuali da compiere – fa notare Reffin -, ottimizzando il proprio lavoro e migliorando l'esperienza complessiva dei clienti".