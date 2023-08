Marriott: W Hotels continua la corsa, new entry in Europa e Australia

Da un capo all’altro del mondo continua l’espansione globale del brand di Marriott W Hotels, che ha in programma, per gli ultimi mesi del 2023, due nuove aperture nei due opposti emisferi.

A novembre, infatti, farà il suo debutto in Scozia con il W Edinburgh, mentre a metà ottobre sarà inaugurato in Australia il W Sydney.



Lusso scozzese

Il W Edinburgh disporrà di 199 camere e 45 suite e sorgerà all’intero del nuovo complesso di St James Quarter, nel centro della capitale scozzese. Gli interni sono stati progettati dallo studio londinese Jestico+Whiles, che ha voluto riproporre il meglio dello stile scozzese reinventandolo in chiave contemporanea.



“L’obiettivo - spiega a TTG Media Agnieszka Rog-Skrzyniarz, vicepresidente dei marchi di lusso di Marriott International per l’Europa - è abbracciare la creatività e il talento locale di una città dall’impareggiabile ricchezza culturale e dalla vivace scena artistica”.

“Questa struttura - continua - è destinata a diventare un hotel di destinazione eccezionale, diverso da qualsiasi altro in città”.



I piani superiori del W Edinburgh includeranno la W Lounge, il ristorante SushuSamba, il cocktail bar Joao’s Place e inoltre una terrazza all’aperto con vista panoramica sullo skyline della città. All’interno saranno a disposizione degli ospiti una Away Spa e un centro fitness.



Debutto a Sydney

Dall’altra parte del mondo, farà il suo debutto il 12 ottobre il tanto atteso W Sydney, nel quartiere Darling Harbour della città australiana. L'hotel sarà caratterizzato da 585 camere e suite, oltre al ristorante BTWN con vista sul porto, un bar sul tetto a doppio livello chiamato 29/30, una Away Spa e un centro fitness.



“W Hotels - commenta Craig Seaward, direttore generale dell’hotel - è un marchio nato a New York, ma sembra fatto apposta per Sydney, con il suo senso di originalità e curiosità, la visione unica del lusso, l’atteggiamento audace”. W Sydney è la terza proprietà del marchio di design in Australia, dove sono già operativi gli hotel di Melbourne e Brisbane.