Ultimo atto per Palma Spa: fallisce la formula del condo-hotel

Cala il sipario su Palma Spa, il gruppo immobiliare milanese che aveva aperto due strutture con la formula del condo-hotel, il Palma Mysuite Lago di Garda e il Palma Mysuite Milano, all’interno del grattacielo World Join Center.

Il Tribunale di Milano ha infatti decretato la liquidazione giudiziale dell’azienda nominando quale curatore Giancarlo Muliari e convocando i creditori il prossimo 29 novembre per l’esame dello stato passivo.



Il gruppo, come spiega affaritaliani.it, era controllato da Faberstone Capital, la società che nel 2011 ha ereditato la gestione del patrimonio italiano di private equity dell’ex Barclays Private Equity, guidata Da Marco Pennisi.



La formula proposta da Palma, sintesi tra un hotel e una casa privata, prevedeva che il compratore di una suite delle strutture della società avesse l’effettiva proprietà dell’immobile, mentre Palma si assumeva la responsabilità della gestione, affittando l’appartamento quando non era usato dal proprietario.