Virtuoso: il San Domenico Palace di Taormina è il migliore hotel del 2023

“È il culmine di tanta passione, impegno e grande lavoro di tutto il team, ma è solo l'inizio! Ora siamo ancora più motivati a continuare ad alzare l'asticella”. Così Lorenzo Maraviglia, general manager del San Domenico Palace, Taormina, un hotel Four Seasons, ha commentato il premio come ‘Best Hotel’ 2023 assegnato dalla struttura a Las Vegas dal network di agenzie di lusso Virtuoso, in occasione della Virtuoso Travel Week.

Una struttura iconica

“Il San Domenico Palace - ha continuato Meraviglia - ha riaperto due anni fa come un hotel Four Seasons e posso onestamente dire che è stata un’avventura incredibile. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la nostra visionaria proprietà, il Gruppo Statuto e il nostro talentuoso architetto, Valentina Pisani”.



Il San Domenico occupa un antico convento domenicano del XV secolo, a cui è stato aggiunto nel 1986 un edificio in stile liberty italiano, oggi chiamato Grand Hotel Wing. Dispone di 111 tra camere e suite, alcune arricchite da terrazza e piscina privata.



Considerato uno degli alberghi più famosi al mondo, ha accolto ospiti illustri come Oscar Wilde, Elizabeth Taylor e DH Lawrence. Nel 2017 ha ospitato anche il G7.