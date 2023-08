Sulle orme dei film più famosi: Marriott e la fuga cinematografica di lusso

Una fuga cinematografica di lusso che fa tappa in alcuni degli hotel più rappresentati nelle pellicole internazionali. A proporla Marriott Bonvoy, che inizia il suo tour nientemeno che da Venezia, al The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice, che ha fatto da cornice all'ultimo sequel di 'Mission: Impossible', con Tom Cruise; un film che presenta incredibili scene girate a Venezia, tra cui il combattimento su Ponte Minich e la festa della Vedova Bianca all'interno di Palazzo Ducale.

L'hotel permette agli ospiti di esplorare la natura incontaminata in stile Tom Cruise con l'esclusiva Riva Yacht Experience, guidata dal capo concierge Ivan Schultz. In alternativa, si può partecipare a un tour di un'intera giornata per ammirare i colori di Burano e la tradizione di merletti, oppure vivere l'atmosfera di Torcello.



La tappa spagnola

In Spagna l’ipotetico tour suggerito da Marriott fa tappa nella città basca di San Sebastián, dove l’Hotel Maria Cristina, a Luxury Collection Hotel, San Sebastián è il palcoscenico del film Rifkin’s Festival, l’ultima pellicola di Woody Allen. Sono infatti presenti in tutto il film le sue suite a schiera, la maestosa scalinata, le sofisticate sale da pranzo e la terrazza panoramica del ristorante.



Per immergersi nell'adrenalinico mondo del nuovo film Fast & Furious, Fast X, Marriott consiglia una gita al Rustavi International Motorpark di Tbilisi. Qui è possibile sfrecciare su un circuito chiuso di 20 km, percorrendo le stesse strade del film. Ospitato in un edificio storico lungo Rustaveli Avenue, Tbilisi Marriott Hotel ha fatto da sfondo a molte delle scene d'azione di Fast X. Sempre a Tbilisi aprirà a fine anno Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel, il primo hotel Luxury Collection in Georgia, con 220 camere.



Fuga londinese

Per i nostalgici dello stile Art Déco, inoltre, il gruppo alberghero consiglia a Londra The Sheraton Grand London Park Lane, con la sua sala da ballo che è una sorta di icona. Presentata nel film 'Brideshead Revisited' del 2008, la sala è lo scenario della festa di fidanzamento di Julia Flyte e Charles Ryder. Quasi dieci anni prima, il regista Neil Jordan aveva scelto la stessa location per il suo dramma romantico End of the Affair, con Ralph Fiennes. Da allora Jordan ha utilizzato lo splendore dell'hotel ispirato agli anni '30 in altri film, tra cui Mona Lisa, e ha usato le stanze della struttura per rappresentare un grande magazzino nel film premio Oscar The Danish Girl (2015).



Ultima tappa del tour Berlino, al Westin Grand Berlin dove sono state girate alcune scene di ‘The Bourne Supremacy’ con Matt Damon e altre scene in diverse pellicole internazionali degli anni successivi.