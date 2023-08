Minimalismo e design tropicale a Mauritius, riapre il LUX* Belle Mare

I lavori di ristrutturazione sono durati un anno e ora quasi tutto è pronto per la riapertura, prevista il 1 ottobre, del cinque stelle LUX* Belle Mare, l’hotel di The Lux Collective situato sulla costa occidentale di Mauritius, vicino al villaggio di Belle Mare.

La struttura, frutto dell’opera del famoso architetto mauriziano Jean-Francois Adam, riaprirà al pubblico con un nuovo design, pur mantenendo le sue peculiarità che ne fanno una meta ideale per il target family. I nuovi interni di LUX* Belle Mare sono stati concepiti da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale, per portare il resort a nuovi livelli con un'atmosfera, un look e uno stile innovativi, dove il minimalismo incontra il design tropicale.



E così le 174 suite e 12 ville risultano al tempo stesso minimaliste e moderne, pur conservando il ricco patrimonio mauriziano dell'isola. Il risultato è che interni ed esterni sono un tutt’uno, in armonia con la natura circostante.



"Ho voluto fondere la mia esperienza e le mie intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico - spiega Jean-Marc Tang -. Belle Mare è una zona incredibile in cui la natura è in perfetto equilibrio, e non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del resort”.



La ristorazione

Numerose le opzioni di ristorazione, dal Beach Rouge, tipico ristorante e lounge bar con vista sull’oceano, al ristorante Amari dello chef stellato Vineet Bhatia, che interpreta in chiave moderna la ricca eredità indiana.



Duck Laundry offrirà, invece, piatti cinesi moderni e, accanto alla piscina, il ristorante MONDO, sempre aperto, proporrà un viaggio tra le cucine internazionali con un buffet adatto anche ai bambini.



Infine per un pranzo veloce o uno spuntino ci sarà Royce Street, dove una Rolls Royce Hooper Limousine del 1933 proporrà sapori del Sud-Est asiatico. In occasione della riapertura è stata lanciata una campagna di incentivazione dedicata agli agenti di viaggi, i cui dettagli sono visibili sulla pagina web https://sales-incentives.theluxcollective.com/.