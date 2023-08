A Melbourne sorgerà l'hotel extralusso dei record: il Four Seasons

Inizieranno tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 i lavori di costruzione di quello che già si preannuncia come l’hotel dei record in Australia: il Four Seasons Hotel Melbourne, nel grattacielo più alto del Paese.

La struttura, che dovrebbe essere completata nel giro di quattro anni, ospiterà 210 camere e sorgerà nella torre occidentale dei grattacieli gemelli STH BNK By Beulah, nel quartiere Southbank di Melbourne, il centro culturale della città.



Un megaprogetto miliardario

Secondo quanto riportato da TopHotelNews Four Seasons Hotels and Resorts sta lavorando al progetto con lo sviluppatore immobiliare Beulah e l’albergo fa parte di un ampio progetto, per un mega investimento stimato pari a 1,8 miliardi di dollari. Gli ospiti potranno accedere all’hotel tramite una Sky Lobby situata al 63esimo piano della torre, con un panorama eccezionale sulla città, sulla spiaggia e sui Royal Botanical Gardens.



Il giardino verticale più alto del mondo

Immaginato come una mini-metropoli verticale di 270mila mq, il progetto STH BNK By Beulah comprenderà quattro distinti brand di residenze private, spazi pubblici, il giardino botanico più alto dell’Australia, a 365 metri di altezza, ma anche un auditorium da 3mila posti, uffici commerciali, gallerie d’arte, negozi, un centro per l’infanzia e un’area di salute e benessere.



STH BNK By Beulah è anche destinato a diventare il giardino verticale più alto del mondo, con un’estensione totale di 5,5 km. A guidare la progettazione gli studi di architettura UNStudio e COX Architecture.