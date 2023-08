Barcelò Hotel group sbarca alle Maldive: debutta il Barceló Whale Lagoon

Barcelò Hotel Group sbarca alle Maldive con un resort 5 stelle. Il gruppo continua la sua espansione internazionale con un nuovo indirizzo sugli atolli maldiviani: si tratta del Barceló Whale Lagoon Maldives, un resort a 5 stelle con 100 ville di lusso situato sull'isola di Bodufinolhu, nell'atollo di Ari Sud, a circa 110 chilometri da Malé.

Il resort, si legge su Hosteltur, offre un centro specializzato per le immersioni, numerose possibilità per sport acquatici, una spa e un’area fitness attrezzata. L’offerta food & beverage vede la presenza di Sea Salt, ristorante principale del resort, per colazioni e cene a buffet e show cooking; Aqua, con cucina fusion mediterranea; Breeze, il ristorante e bar a bordo piscina che offre aperitivi, drink al tramonto e intrattenimento fino a tarda notte e infine Magical, beach club con area lounge per cocktail e aperitivi vicino alla piscina.



La gestione di questo resort, insieme a quella dell’hotel urbano che prevede di aprire a Malé nel 2024 e del complesso di tre hotel 5 stelle nell'atollo di Male Nord, è il risultato dell'accordo siglato nel 2019 da Barcelò con Browns Investments.



L'accordo prevede anche la gestione dei due hotel in Sri Lanka: l'Occidental Paradise Dambulla, situato nell'antica città omonima e l'Occidental Eden Beruwala, resort 5 stelle situato sul lungomare dell'omonima località turistica, sulla costa occidentale dell'isola.