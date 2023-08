Rosewood: Ingrid Chen nuova vice president of Brand Strategy and Marketing

Rosewood Hotel Group arricchisce il suo team con l’ingresso di Ingrid Chen nel ruolo di vice president of Brand Strategy and Marketing.

Chen supervisionerà il marketing del brand, i social media e le partnership in tutte le regioni. Questo nuovo ruolo ottimizzerà il posizionamento globale di Rosewood Hotel Group, dando un contributo significativo alla strategia e alla visione di crescita del gruppo, mentre continua la sua evoluzione nello spazio dell’ospitalità lifestyle di lusso.



La Chen ha lavorato in posizioni senior per brand come Saint Laurent, Ralph Lauren e Dyson.